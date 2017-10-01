Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ağrı'da silahlı kavga: 7 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde aynı aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunyazı köyünde aynı ailenin üyeleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bazı kişiler yanlarında bulunan silahlarla rastgele ateş açtı.

Olayda, amca oğlu oldukları öğrenilen Ahmet, Mustafa, Menduh, Makul, Reşit ve Mehmet Nuri G. ile Türkan Ö. yaralandı.

Kavga sırasında kurşunların isabet ettiği bir araçta da hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı duyarak hastaneye gelen yaralı yakınları arasında da tekrar kavga çıktı.

Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı olayın ardından hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

Kavgaya karışan kişilerin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA