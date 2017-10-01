Ağrı'da silahlı kavga: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunyazı köyünde aynı ailenin üyeleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bazı kişiler yanlarında bulunan silahlarla rastgele ateş açtı.

Olayda, amca oğlu oldukları öğrenilen Ahmet, Mustafa, Menduh, Makul, Reşit ve Mehmet Nuri G. ile Türkan Ö. yaralandı.

Kavga sırasında kurşunların isabet ettiği bir araçta da hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı duyarak hastaneye gelen yaralı yakınları arasında da tekrar kavga çıktı.

Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı olayın ardından hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

Kavgaya karışan kişilerin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.