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Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilere yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 15 zanlının gözaltına alındığı anlatılan açıklamada, bu kişilerden bir ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait fişek, çok sayıda dijital materyal, örgütsel notlar ve terör örgütünü sözde simgeleyen bez parçaları ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

 

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