Ülkede son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek, birlik ve beraberliğe dikkati çekmek isteyen ildeki 98 dernek, vakıf, oda ve sendikanın temsilcileri ile vatandaşlar, cuma namazı çıkışı Merkez Camisi önünde toplandı.

Dev bir Türk bayrağı taşıyan gruptakiler daha sonra "Teröre Lanet Kardeşliğe Davet" yazılı bir pankart ile çeşitli dövizler açtı.

Gruptakiler, ardından "Ağrı teröre mezar olacak", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde slogan atarak yürüyüşe başladı.

Abide Meydanı'na kadar yürüyecek gruba, Vali Musa Işın, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca da destek veriyor.

Çok sayıda STK mensubu ile vatandaşın katıldığı yürüyüş devam ediyor.