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Ağrı'da teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki terör saldırısında bir kişi hafif yaralandı.

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İlçenin Küçük Ağrı Dağı mevkisinde PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına önceden döşenen el yapımı patlayıcı, sivil bir aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirildi.

Olayda, söz konusu aracın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralıya, olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için askeri birliklerce bölgede operasyon başlatıldı.

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