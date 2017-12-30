Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü
Ağrı'da tırın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında N.G'nin kullandığı 63 N 1635 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 DD 003 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü N.G. gözaltına alındı.
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