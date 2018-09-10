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Ağrı’da traktör devrildi: 1ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Uzunveli Köyü’nde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Kaza Uzuveli Köyü’ne 1 kilometre yakında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hareket halinde olan 04 AC 559 plakalı traktör henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde devrilerek yolun kenarında bulunan tarlaya yan yattı. Çevrede kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörde bulunan Yusuf Dursun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, Emrah Dursun yaralandı. Yaralı Dursun’un sağlık ekiplerince ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

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