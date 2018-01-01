Ağrı’da yeni yılda 3 kız bebek dünyaya geldi

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği saat 00.05 sıralarında dünyaya geldi. İlerleyen dakikalarda 2 bebek daha yeni yıla gözlerini açtı. Hastanede 2018’in ilk bebeklerini ziyaret eden Hastane Müdürü Beymal Ulutaş, ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yeni doğan 3 kız bebeğin adını ailelerin ısrarı üzerine Hastane Müdürü Ulutaş bıraktı. Burada bir açıklama yapan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Müdürü Beymal Ulutaş, “2018 yılında hastanemizde 3 bebek dünyaya geldi. Allah hayırlı uğurlu etsin, analı babalı büyütsün. İsimlerini de Fatma, Zeynep ve Tuana diye bıraktık. Yeni yılın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bebeklerin durumları da gayet iyi, sağlıklı herhangi bir sağlık sıkıntıları yok” dedi.