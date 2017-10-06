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Ağrı'daki 'Bylock' operasyonunda 7 FETÖ'cü tutuklandı

AĞRI'nın Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

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AĞRI'nın Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 7'si tutuklandı.
 
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 Eylül 2017 günü ilimiz merkezi, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucu aralarında asker, öğretmen, memur ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 04 Ekim 2017 günü adli mercilere sevk edilen şüplelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü de adli kontrol kararı serbest bırakıldı" denildi.

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