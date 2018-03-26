Ağrı'daki terör operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına "milis/iş birlikçi" olarak faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Zanlıların suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 28 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden yurt dışı yasağı konulan 6 kişinin de bulunduğu 12 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.