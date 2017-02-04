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Ağrı'daki terör soruşturmasında 5 tutuklama

Ağrı merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

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Ağrı merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağrı merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, savcılıktaki işlemlerinden sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 5'i "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlarından tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay, Doğubayazıt Belediyesinin sözde eş başkanı D.T. ve Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu 7 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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