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Ağrı’dan Suriye’ye yardım TIR'ı gönderildi

Ağrı Hayrat Yardım Derneği ve İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Hayrat Yardım Derneği iş birliği ile Suriye’nin Afrin ve Doğu Guta bölgesine 1 TIR yatak ve battaniye gönderildi.

  • İHA
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Ağrı ve İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Hayrat Yardım Derneği temsilciliği tarafından hayırsever vatandaşlardan toplanan 500 battaniye, 240 yatak ve ayakkabılar Suriye’nin Afrin ve Doğu Guta kentlerinde bulunan vatandaşlara düzenlenen programla gönderildi. 

Ağrı Belediye Otoparkı’nda düzenlenen programda konuşan Ağrı Hayrat Der İl Koordinatörü Ahmet Belge yaptığı basın açıklamasında, katkıda bulunan Ağrılı ve Küçükçekmeceli vatandaşlara teşekkür etti. Yardımların devam edeceğini belirten Belge, “Bugüne kadar Suriye’ye toplamda bin 461’inci yardım TIR'ını gönderiyoruz, Ağrı olarakta 21’inci TIR'ımızı gönderiyoruz” dedi.

  

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