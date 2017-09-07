Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şiddetli rüzgar ve toz bulutu etkili oldu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şiddetli rüzgar ve toz bulutu etkili oldu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şiddetli rüzgar ve oluşan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi