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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şiddetli rüzgar ve toz bulutu etkili oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şiddetli rüzgar ve toz bulutu etkili oldu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şiddetli rüzgar ve oluşan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şiddetli rüzgar ve oluşan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgarın ardından çıkan toz bulutu, kısa sürede ilçeyi tamamen kapladı.

Görüş mesafesinin zaman zaman 20 metreye düştüğü ilçede, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ağrı-Iğdır ve Ağrı-İran karayollarında da etkili olan toz bulutu, rüzgarın kesilmesiyle kayboldu.

İlçede rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları da kırıldı.

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