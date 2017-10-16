Agrokor'un eski çalışanlarına operasyon

Savcılığın talimatıyla başkent Zagreb'de sabah erken saatlerde başlatılan operasyona 300'den fazla polis katılıyor. Şirketle bağlantılı 60'tan fazla adreste arama yapıldığı öğrenildi.

Savcılık açıklamasında, operasyonun, dönemin şirket yöneticilerinin 2006-2017 yılları arasında sahte mali raporlar hazırladığı ve bu şekilde iş ortaklarını yanlış yönlendirdiği iddiasıyla başlatıldığı bildirildi.

Ülke medyasına göre, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 eski şirket yetkilisinden 6'sı gözaltına alındı.

Şirketin eski sahibi ülke dışında

Polisin arama yaptığı adreslerden biri de Agrokor'un eski sahibi ve suçlamaların odağındaki Ivica Todoric'in Zagreb'deki villası oldu.

Todoric'in yurt dışında olduğu öğrenilirken, avukatları müvekkillerinin ülkedeki yargı organlarından kaçmadığını savundu.

Todoric ise yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin yargı organlarıyla iletişime açık olduğunu belirterek her zaman hesap verebileceğini ancak yaşananların "siyasi bir süreç" olduğunu ileri sürdü.

Bu arada, Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun büyük bir gizlilikle sürdüğü ve detayları hakkında henüz bilgi verilemeyeceği ifade edildi.

Hırvatistan'da, 2017 başında şirketin iflasın eşiğine gelmesi üzerine başlayan Agrokor krizi sonucunda, şirketin sahibi İvica Todoric'in de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri, şirketin yönetiminden ayrılma kararı almıştı.

Şirket yönetiminin başına hükümet tarafından Ante Ramljak getirilmiş ve söz konusu yıllar arasındaki şirket faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.