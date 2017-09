Ağustos’ta fizy müzik listelerinin galibi Tarkan oldu

Türkiye’nin sevilen müzik platformu fizy’de Ağustos ayında en çok dinlenen yerli ve yabancı listeleri belirlendi. Türkiye’de ilk defa fizy aracılığıyla sevenleriyle buluşan Megastar Tarkan’ın son albümü ‘10’, müzik listelerinin zirvesine yerleşti. fizy dinleyicileri sanatçının en çok ‘Yolla’ ve ‘Beni Çok Sev’ şarkılarını beğendi. En çok dinlenen ilk 5 yerli sanatçı sıralamasında, Tarkan’ın ardından Sezen Aksu, Aleyna Tilki, Müslüm Gürses ve Sıla yer aldı. fizy’de en çok dinlenen yabancı ve sanatçı ve gruplar ise Inna, Luis Fonsi & Daddy Yankee, No Method, Ed Sheeran ve Super Sako olarak sıralandı.

Hadise ‘Şampiyon’

fizy’de en çok izlenen yabancı müzik klip listesinde zirve değişmedi. Ağustos’ta da en çok Gimme Gimme ile Inna izlendi. Yerli kliplerde ise ilk sırada Şampiyon videosu ile Hadise yer aldı. fizy’de en çok fizy 45’lik, fizy motivation, Slow Hits (Yerli) ve En Yeniler (Yerli) listeleri beğeni aldı.

Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yerli albüm

· 10 – Tarkan

· Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki

· Haddinden Fazla – Ebru yaşar

· Erik Dalı/Sen de mi Oldun Ankaralı – Ömer Faruk Bostan

· Sonra Dersin Ki – Koray Avcı

Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yabancı albüm

· Let Me Go - No Method

· Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee

· Mi Gna - Super Sako

· ÷ - Ed Sheeran

· Ruleta – Inna

Ağustos’ta en çok izlenen ilk 5 yabancı klip

· Gimme Gimme – Inna

· Dame Dame - Claydee

· Bad Liar - Selena Gomez

· Breathing - Oscar and The Wolf

· World - Murat Uyar

Ağustos’ta en çok izlenen ilk 5 yerli klip

· Şampiyon – Hadise

· Yolla – Tarkan

· Manifesto - Sezen Aksu

· Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki

· Büyük Hatırın Var - Gülşen feat. Ozan Çolakoğlu

Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yerli şarkı

· Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki

· Yolla – Tarkan

· Erik Dalı/Sen de mi Oldun Ankaralı/Huriyem – Ömer Faruk Bostan

· Beni Çok Sev – Tarkan

· Ya Bu İşler- Mabel Matiz

Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yabancı şarkı

· Let Me Go – No Method

· Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee

· Mi Gna - Super Sako

· Ruleta – Inna

· Shape of You - Ed Sheeran