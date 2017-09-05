Ağustos’ta fizy müzik listelerinin galibi Tarkan oldu
Sahip olduğu zengin yerli ve yabancı müzik arşiviyle Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformu olan fizy’de, Ağustos’ta en çok Tarkan şarkıları dinlendi. ‘10’ isimli albümü yayınlandığı anda müzik listelerinin zirvesine yerleşen Megastar Tarkan’ın en çok dinlenen şarkıları ise Yolla ile Beni Çok Sev oldu. Yabancı sanatçı listelerinin başında Inna yer alırken, en çok izlenen videolar ise Hadise’nin Şampiyon ve Inna’nın Gimme Gimme klipleri oldu.
Türkiye’nin sevilen müzik platformu fizy’de Ağustos ayında en çok dinlenen yerli ve yabancı listeleri belirlendi. Türkiye’de ilk defa fizy aracılığıyla sevenleriyle buluşan Megastar Tarkan’ın son albümü ‘10’, müzik listelerinin zirvesine yerleşti. fizy dinleyicileri sanatçının en çok ‘Yolla’ ve ‘Beni Çok Sev’ şarkılarını beğendi. En çok dinlenen ilk 5 yerli sanatçı sıralamasında, Tarkan’ın ardından Sezen Aksu, Aleyna Tilki, Müslüm Gürses ve Sıla yer aldı. fizy’de en çok dinlenen yabancı ve sanatçı ve gruplar ise Inna, Luis Fonsi & Daddy Yankee, No Method, Ed Sheeran ve Super Sako olarak sıralandı.
Hadise ‘Şampiyon’
fizy’de en çok izlenen yabancı müzik klip listesinde zirve değişmedi. Ağustos’ta da en çok Gimme Gimme ile Inna izlendi. Yerli kliplerde ise ilk sırada Şampiyon videosu ile Hadise yer aldı. fizy’de en çok fizy 45’lik, fizy motivation, Slow Hits (Yerli) ve En Yeniler (Yerli) listeleri beğeni aldı.
Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yerli albüm
· 10 – Tarkan
· Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki
· Haddinden Fazla – Ebru yaşar
· Erik Dalı/Sen de mi Oldun Ankaralı – Ömer Faruk Bostan
· Sonra Dersin Ki – Koray Avcı
Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yabancı albüm
· Let Me Go - No Method
· Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee
· Mi Gna - Super Sako
· ÷ - Ed Sheeran
· Ruleta – Inna
Ağustos’ta en çok izlenen ilk 5 yabancı klip
· Gimme Gimme – Inna
· Dame Dame - Claydee
· Bad Liar - Selena Gomez
· Breathing - Oscar and The Wolf
· World - Murat Uyar
Ağustos’ta en çok izlenen ilk 5 yerli klip
· Şampiyon – Hadise
· Yolla – Tarkan
· Manifesto - Sezen Aksu
· Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki
· Büyük Hatırın Var - Gülşen feat. Ozan Çolakoğlu
Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yerli şarkı
· Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki
· Yolla – Tarkan
· Erik Dalı/Sen de mi Oldun Ankaralı/Huriyem – Ömer Faruk Bostan
· Beni Çok Sev – Tarkan
· Ya Bu İşler- Mabel Matiz
Ağustos’ta en çok dinlenen ilk 5 yabancı şarkı
· Let Me Go – No Method
· Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee
· Mi Gna - Super Sako
· Ruleta – Inna
· Shape of You - Ed Sheeran
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