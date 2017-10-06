Ahenkli şıklığa Calvin Klein imzası Calvin Klein whirl

Narin yapısıyla şıklığından taviz vermeyen kadınların bileklerini süslemeye hazırlanan Calvin Klein whirl, geometrik şekilli tasarımıyla dikkat çekiyor.Özellikle siyah kadranlı sarı altın PVD Calvin Klein whirl modeli tüm ailenin en dikkat çeken modeli.

İsviçre yapımı olan Calvin Klein whirl, aynı zamanda 3 bar su geçirmezlik özelliği ile çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor.

Kusursuz ve görkemli hatları ile Calvin Klein steadfast, sonbaharda her an sizinle olacak.

Teknik Özellikler:

Model : kadın

Fonksiyonlar : saat, dakika göstergesi

Kasa : Paslanmaz çelik, sarı ve pembe altın PVD

Kadran : Gümüş rengi ve siyah

Kayış : Paslanmaz çelik, sarı ve pembe altın PVD – Kelebek toka

Mekanizma : ETA 901.001

Menşei : İsviçre Yapımı (SWISS MADE)

REFERANSLAR : K8A23146

K8A23141

K8A23546

K8A23541

K8A23646