Ahenkli şıklığa Calvin Klein imzası Calvin Klein whirl
Calvin Klein’in yeni sezon tasarımı olan Calvin Klein whirl, yeni mevsimde ahenkli bir şıklığa imza atıyor.
Narin yapısıyla şıklığından taviz vermeyen kadınların bileklerini süslemeye hazırlanan Calvin Klein whirl, geometrik şekilli tasarımıyla dikkat çekiyor.Özellikle siyah kadranlı sarı altın PVD Calvin Klein whirl modeli tüm ailenin en dikkat çeken modeli.
İsviçre yapımı olan Calvin Klein whirl, aynı zamanda 3 bar su geçirmezlik özelliği ile çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor.
Kusursuz ve görkemli hatları ile Calvin Klein steadfast, sonbaharda her an sizinle olacak.
Teknik Özellikler:
Model : kadın
Fonksiyonlar : saat, dakika göstergesi
Kasa : Paslanmaz çelik, sarı ve pembe altın PVD
Kadran : Gümüş rengi ve siyah
Kayış : Paslanmaz çelik, sarı ve pembe altın PVD – Kelebek toka
Mekanizma : ETA 901.001
Menşei : İsviçre Yapımı (SWISS MADE)
REFERANSLAR : K8A23146
K8A23141
K8A23546
K8A23541
K8A23646
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