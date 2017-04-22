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Ahırda 85 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da polisin bir ahırda yaptığı aramada. 85 kilo 412 gram eroin ile 2 uzun namlulu silah ve tabanca bulundu.

  • DHA
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında Kurubaş mahallesi Serhat sokakta bulunan L.T., ve O.T.,'ye ait bir ahırda arama yaptı. Aramada, 85 kilo 412 gram eroin ile uyuşturucu presleme makinası,1 adet hassas terazi, 1 adet baretta marka 9 mm çaplı tabanca ve bu tabancaya ait 15 mermi, 2 adet kalaşnikof ve bu silahlara ait 10 adet şarjör, 167 adet mermi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu paketlerken yakalanan L.T. ve O.T. gözaltına alındı.

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