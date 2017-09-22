Ahıska Türklerinin beşinci kafilesi Erzincan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonunda Türkiye'de iskan ettirilecek Ahıska Türklerinin 176 kişilik beşinci kafile birinci grubu Erzincan'a geldi.

Ukrayna'dan Üzümlü ilçesine dört kafilede getirilen bin 945 Ahıska Türkü'nün ardından 176 kişinin bulunduğu beşinci kafile Erzincan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Türk Hava Yollarına ait uçakla getirilen Ahıska Türklerine uçaktan inişlerinde çiçek takdim edildi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, beşinci kafilenin ilk grubunun 51 aile 176 kişi olarak Erzincan'a geldiğini söyledi.

Ahıska Türkü ailelerin gelişlerini kardeşlerin buluşması olarak tanımlayan DATÜB Genel Sekreteri Uçar, " En önemlisi şu, bu konuda kardeşlerin buluşması kardeşlerin bir araya gelmesi gerçekleşti. En güzeli 73 yıldır, vatandan uzakta, vatana hasret kardeşlerin bu gün buluşması gerçekleşiyor bayram halinde. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, bakanlarımız ilgili kurumlara sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

Gümrük işlemini yaptırdıktan sonra Türkiye'ye kendilerini getirenlere teşekkür eden 90 yaşındaki Rasimov Fadıl, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk halkı sağ olsun var olsun, bin yaşasınlar, bizi çağırıp buraya getirdiler, Müslüman toprağına Müslüman yerine, ben çok mutluyum bin yaşasın Türk halkı sağ olsunlar bize büyük hizmet etiler. Ukrayna'da Rusya'da kalmasın diye bizi buraya getirdiler. Hepimiz büyükten küçüğe ne derseniz sizin sözünüzde olacağız. Çoktan beri niyetim vardı, Türkiye'ye bir ayağım gitsin de Türkiyeyi görsem Allah'ın büyüklüğüne şükür ki geldik gördük."

Eşi ve yeni doğan bebekleri ile Erzincan'a gelen Kamuran Osmanov, "Allah'a çok şükür vatanımıza kavuştuk. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a, hepsine teşekkür ederiz. Vatanımıza kavuşturdukları için. Şimdi kendimizi gerçekten Türk hissediyoruz. İçim içime sığmıyor, çok seviniyoruz. İnşallah çocuklarımız burada büyüyecek." diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen bebeği kucağında 19 yaşındaki Vasiflana Osmanov, "Çocuğum orada doğdu burada büyüyecek" dedi.

Aileler, gümrük işlemlerinin ardından otobüslerle, iskan edildikleri Üzümlü’nün Bayırbağ köyüne gitti.