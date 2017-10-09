Ahmet Antalyalı: Amacımız 81 ili desteklemek

6 yılda 11 bin girişimciye destek veren TKDK’nın Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, TRT Haber’deki ''Uzman Gözüyle'' programının canlı yayınına katıldı. Programda da IPARD II 3. çağrıya Kasım veya Aralık 2017'de çıkılacağını duyurdu. İşte Ahmet Antalyalı ile yapılan o röportaj

TKDK NEDİR, NELER YAPIYOR VE KURULUŞ AMACI NEDİR?

2007'de kurulan kurumumuz 2011 yılında akreditasyon almasıyla proje uygulama dönemine başladı. Yaklaşık 6 yıl içerisinde 2,3 milyar Euro yatırım gerçekleşti. 1 milyar Euro’nun üzerinde de biz yatırımcılarımıza hibe kullandırdık. Tabi gerçek ve tüzel kişiler bizim programlarımızdan yararlanabiliyorlar. Pek çok alanda kırsal kalkınmaya yönelik hibe desteklerimiz oluyor. Projesi olanlar başvuruyorlar, biz de değerlendiriyoruz, uygun bulduklarımızı da değerlendiriyoruz.

HİBE DESTEKLERİNİN KAYNAĞI NEDİR?

Yüzde 75 Avrupa Birliği’nden alıyoruz kaynağı, yüzde 25 de genel bütçeden kullanıyoruz.

IPARD 1 programını 2016 31 Aralık’ta itibarıyla kapattık. İPARD 2 programına başladık.

IPARD nedir?

IPARD aslında kırsal kalkınma alanında katılım öncesi mali yardım enstrümanıdır. Tabi AB’den aldığımız bu kaynakları özellikle kırsal kalkınma alanında kullanıyoruz. Geçen sene yaklaşık 1,3 milyar TL'si yatırım 850 milyon hibe olacak şeklinde 1600’ün üzerinde sözleşme imzaladık ve bu yatırımlarımız inşallah bu yılın sonunda hayata geçmiş olacaklar. Yatırımlarımız devam ediyor, aynı zamanda yeni çağrılarımız var.

HİBE DESTEĞİ NELERE KAPSIYOR?

Hayvancılık alanında, süt sağıcılığında, besicilikte, manda eti, manda sütüyle alakalı desteklerimiz var. Kaz yetiştiriciliği, hindi yetiştiriciliği gibi alanlarda da desteklerimiz var. İkincil işletme ve pazarlamayla ilgili desteklerimiz var. Burada daha ziyade entegre tesisler kesimhaneler parçalama tesisleri süt ve süt işlemeyle ilgili tesisler, aynı zamanda su ürünleri işlemeyle ilgili tesisler, soğuk hava depoları meyve sebze işleme paketlemeyle alakalı tesisleri destekliyoruz.

Son tedbirimizde ise çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi anlamında daha ziyade küçük ölçekli işletmeleri daha fazla desteklediğimiz kırsal turizmden; yenilenebilir enerjiye makina parkları, pek çok alanda yöresel ürünler el sanatları gibi desteklerimiz var. Biz tabi desteklerimizi açıkçası kırsal alan ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Bu ihtiyaçlar değişince programlarımızı da değiştiriyor. Bugün bu ihtiyaçlar var, yarın farklı alanları da destekliyor olacağız.

ŞUAN 42 İLDE BU PROGRAMIMIZI UYGULUYORUZ

Tabi AB ile kurum kurulurken yapılan müzakerelerde ilin gayri safi yurtiçi hasıladan aldığı pay, kişi başı milli gelir, göç hızı, ilin tarım potansiyeli dikkate alınarak bu iller belirlendi. Bu 42 il Türkiye’deki kırsal alanların yüzde 70ini kapsıyor. Hayvancılığın yüzde 70’i bu illerde. Tabi biz bunu 81 ile yaygınlaştırmak istiyoruz bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Hükümet nezdinde de kararlar alınırsa 81 ilde uygulamak istiyoruz.

HİBE YANİ KARŞILIKSIZ DESTEK VERİYORUZ

Biz tamamen hibe veriyoruz, yani bizimkisi karşılıksız bir destektir. Şuanda yüzde 50 ile yüzde 70 oranında hibe destekleri veriyoruz. 500 bin Euro’dan 3 milyon Euro’ya kadar değişen yatırım oranlarında projeler yapmak mümkün. Bize başvurabilirler bu anlamda, il koordinatörlüklerimize, web sitemizi ve ilgili kurumlarımızı ziyaret etmelerini istirham ediyoruz. Bu şekilde doğru yatırım yapmaları anlamında da kendilerini yönlendiririz.

Proje hazırlama bedelini başta 6000 Euro olarak veriyoruz. Aynı zamanda da yatırım tutarının da yüzde 50 ile yüzde 70 e kadar değişen oranlarda veriyoruz. Bu oranı kriterlere göre veriyoruz. Mesela dağlık alan mı, genç girişimci mi, kadın girişimci mi gibi kriterlere bakıyoruz.

VERGİ MUAFİYETİ VAR

Aynı zamanda vergiden muaf özellikle AB ile imzalamış olduğumuz çerçeve anlaşma gereği tüm vergilerden muaf olunuyor. Bu çok büyük bir avantaj. Bu vergi avantajının unutulmaması gerekiyor.

Yüzde 99,3 oranında fonları kullandık. Yaklaşık 4 milyon Euroluk kaynağımız kaldı. Kullanamadığımız kaynak da malum yaşadığımız terör olaylarından ötürü kullanamadık.

Tüm projeleri hassas bir elekten geçirdik. Doğru kişilere gitmesi için uğraştık. Proje kültürü çok gelişti. İlk çağrıda 40 başvuru alırken son çağrıda 8.600 başvuru aldık. Yani yatırımlar hayata geçince insanlar bundan kazanım elde edince doğal olarak buraya karşı olan ilgi ve alaka da artıyor.

YENİ HİBE ÇAĞRISI NE ZAMAN OLACAK?

Özellikle çağrılar ikinci ipard işleme ve pazarlamaya yönelik olan ilanı haziran ayında ilana çıkmıştık. Eylülde de projeleri almaya başladık. Yeni çağrıyı inşallah aralık ayı gibi açıklamayı ümit ediyoruz.

Özellikle hayvancılık alanında ve özellikle çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi alanında AB ile anlaştık. Bazı kriterlerde değişiklikler yapılıyor şuanda. Kasım ayında da yeni ilana başvuracağız. İnşallah orda da ciddi proje bekliyoruz.

İkinci çağrıda 1,4 milyar TL yakın yatırım tutarından 820 milyon liralık 1600 sözleşme imzaladık ve bu yatırımcılarımız da başladılar. Çok hızlı şekilde ilerliyorlar tabi biz yatırım biter bitmez de ilgili yatırımcılara kaynaklar aktarıyor olacağız.

PROJESİ OLANLAR NASIL BAŞVURACAKLAR?

Bizim internet sitemizi ziyaret ederlerse hangi illerde destek olduğunu görebilirler. Hatta örnek projelere de ulaşma imkânları oluyor. Ekiplerimiz sürekli sahadalar, sürekli proje toplamaya çalışıyorlar. İl koordinatörlüklerimizi de ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirler.

Kırsal alandaki nüfus yaşlanıyor. Özellikle gençleri destekliyoruz. Yatırımcılarımızın 4500 tanesi genç, 1000 tane de kadın yatırımcımız var. Şehirler çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla bunun çözümünün kırsal kalkınma olduğunu inanıyoruz.

Dünyadaki stratejik alanların biri gıda ve tarım. Biz de kırsal kalkınmayı sağlayamazsak burada gelecekte daha fazla sorunla karşılaşılması olası. Biz kurum olarak elimizden geleni yapıyoruz.

Hiç finansal kaynağı olmayan faydalanabiliyor mu?

Bankalar bizden sözleşme imzalandığını görünce girişimciye kredi sağlıyorlar. Bu şekilde sorunları çözebilirler.

57 bin kişiye iş imkânı sağladık. Yıllık 180 milyon civarı da ihracat gerçekleşmekte. Bunu 1 milyar üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinin şöyle bir yararı var; Çarpan etkisi çok yüksek, yerel firmalar genelde tedarikçi oluyorlar. İnşaat aşamasında işçiler çalışıyor vs. ilin ekonomisi için çok önemli. İnsanlar çalışıyor üretim oluyor. İhracat oluyor. Dolayısıyla yararı tartışılmaz.

Yeni çağrı Kasım yada Aralık’ta

Yeni çağrıyı kasım ayında en geç aralık ayında yapacağız. AB bürokrasisine takıldığımız için gecikmeler oluyor. Ama çözmek için elimizden geleni yapıyoruz.

GELECEK HEDEFLERİNİZ NELER?

Özellikle 2023’e giderken 25 bin yatırımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Burada yaklaşık 20 milyar TL yatırım olmasını ve 10 milyar TL hibeyi bulmasını hedefliyoruz. Genç yatırımcının 12 bine; kadın yatırımcının da 2 bine çıkmasını hedefliyoruz.

Özellikle vergi muafiyeti de yaklaşık 2,5 milyar TL civarı olacak. Desteklerin de tüm illere yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Daha dengeli bir kırsal kalkınmanın uygulandığı bir Türkiye hayal ediyoruz.

AHMET ANTALYALI RÖPORTAJ VİDEOSU