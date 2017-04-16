Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün sandıklarında 'Evet' çıktı
ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun referandumda oy kullandığı sandıktan 249 evet, 107 hayır oyu çıktı.
ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun referandumda oy kullandığı sandıktan 249 evet, 107 hayır oyu çıktı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun referandumda oyunu memleketi Konya'da kullandı. Merkez Davutoğlu'nun oyunu kullandığı Meram İlçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'ndeki 2240’nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Kullanılan 370 oydan, 14'ü geçersiz sayılırken, 249 evet, 107 hayır oyu çıktı.
11’inci Cumhurbaşkanı Gül’ün oy kullandığı sandıktan ‘evet’ çıktı
11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün oy kullandığı sandıkta seçmenlerin tercihi “evet” oldu.
Eski Cumhurbaşkanı Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül ile oy kullandığı Beykoz Çubuklu’daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu’ndaki 1129 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 415 seçmenin 365'i oy kullanırken, oyların 5'i geçersiz sayıldı. Geçerli oyların 227'si “evet”, 133'ü ise “hayır” çıktı.
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