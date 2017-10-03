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Ahmet Kekeç'ten, Kaplanoğlu'na yapılan saygısızlığa sert eleştiri

Ahmet Kekeç, usta yönetmen Kaplanoğlu'na yönelik yaptığı saygısız hareket nedeniyle, Meltem Cumbul'a 'düzeysiz maganda' Ayşe Arman'a da 'maganda yancısı' dedi.

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Gazetemizin yazarlarından Ahmet Kekeç Adana Film Festivali'nin ödül töreni sırasında yaşanan “terbiyesizlik” vakasını faili "düzeysiz maganda" Meltem Cumbul ve "Maganda yancısı" Ayşe Arman"ı yazdı. 
 
Ahmet Kekeç, Adana Uluslararası Film Festivali'nde sunuculuk yapan Meltem Cumbul'un “en iyi yönetmen ödülü”nü alan yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun uzattığı elini sıkmamasına sert tepki gösterdi. Kekeç, "düzeysiz maganda" Cumbul'a sert eleştiriler yöneltti. 
 
"Dünyanın en saygın ödüllerini almış, bilgisi, birikimi ve değerinin zekatıyla birçok “keskin sirke”yi abat edecek Semih Kaplanoğlu, hangi “değer”le ünsiyeti bulunduğu belirsiz Meltem Cumbul isimli bir “muhit magandası” tarafından istiskal ediliyor, ama ülkemin aydınlanmış insanları, sepet gibi dizilmiş, bu terbiyesizliğe alkış tutuyor."
Kekeç, Ayşe Arman'a da "Sırıtma Ayşe! Anlattığım senin hikâyendir!" diye seslendi.
 
 
 
 
 
 

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