Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun da aralarında olduğu 13 sanığa 15 yıla kadar hapis istendi Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, Ahmet Şık, Akın Atalay ve Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.