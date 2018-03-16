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Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun da aralarında olduğu 13 sanığa 15 yıla kadar hapis istendi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, Ahmet Şık, Akın Atalay ve Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

  • AA
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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, aralarında Ahmet Şık, Akın Atalay ve Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

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