Ahmet Türk, Elazığ'a nakledildi
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Elazığ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiği bildirildi.
- AA
Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ziyaret için Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden CHP heyetinin, müvekkilinin buradan Elazığ'a nakledildiğini öğrendiğini kaydetti.
Boztoprak, kendilerinin bu yönde bir talebi olmadığını ifade etti.
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