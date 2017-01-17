Aile boyu katliam
İzmir'in Buca İlçesi’nde telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki’nin dün sabah işyerini açmaması üzerine telefonla ulaşmaya çalışan arkadaşları cevap alamadı.
- MUAMMER BAŞKAN
Bu sırada dövüldükten sonra tabancayla öldürüldükten sonra yol kenarına atılan kişinin Hüseyin Tiryaki olduğu tespit edildi. Polis, cinayetin sırrını çözmeye çalışırken, Tiryaki’nin yakınlarına ulaşamayanlar evine gitti. Evin kapısının açılmaması üzerine çilingir çağrıldı. Kapı açıldığında ise korkunç bir katliam ortaya çıktı.
3 AYLIK HAMİLEYDİ
Evde, Hüseyin Tiryaki’nin annesi Aysel Aslan, üniversite öğrencisi üvey kızkardeşi Behiye Aslan ve 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Aysel Aslan’ın, Hüseyin Tiryaki’nin babasından ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı, kızı Behiye Aslan’ın bu evliliğinden dünyaya geldiği belirtildi. Kapıda zorlama olmadığını belirleyen polis, katliamın sırrını çözmek için çalışma başlattı.
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