Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoklu doğum yaşayan ve beklenmedik harcamalar ile karşılaşan aileleri destekleyecek "Çoklu Doğum Yardım Programı"nı başlatacaklarını belirterek, bu çerçevede, çoklu doğum nedeniyle beklenmedik harcamalar ile karşılaşan muhtaç ailelere 0-2 yaş grubundaki çocukları için aylık 150 lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 100 gün içerisinde önemli projeleri hayata geçireceklerini, kadınların, gençlerin, işverenlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yapılacak düzenlemeler kapsamında emekli maaşlarıyla ilgili değişikliğe gideceklerini belirten Selçuk, "Bin liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz mevzuat değişikliğiyle emeklilerimiz bin TL'nin altında maaş almayacak. Düzenlemeden 150 bin emekli yararlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak, şehit yakınları ve gazilerin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceklerini aktaran Selçuk, bu amaçla yaşama geçirilecek uygulamalar ve atılacak kalıcı adamlarla şehit yakınları ve gazilerin SGK borçlarının silineceğini bildirdi.

Selçuk, er ve erbaş ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti verileceğini, 460 bin er ve erbaş ailesinin bu hizmetten yararlanacağını kaydetti.

İşsizlik ödeneğinde başvuru şartlarını esneteceklerine dikkati çeken Selçuk, "Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartını kaldırıyoruz. Bu kuralı, 'Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan...' şeklinde değiştiriyoruz. Bu düzenlemeden 12 bin 500 kişinin daha yararlanmasını öngörüyoruz." bilgisini verdi.

"Kronik hastaların elektrik masrafları karşılanacak"

Sağlık hizmetlerinden yararlandırmayı da kolaylaştıracaklarının altını çizen Selçuk, maddi zorluk içindeki ağır kronik hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürmelerini sağlamak için önemli bir adım atılacağını kaydetti.

Selçuk, 2828 sayılı kanun çerçevesinde uygulanan evde bakım yardımı alanlar hariç, 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ve ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürebilmelerini amaçladıklarını, bu çerçevede hastalara kullanılan cihazın aylık ortalama tüketimi tespit edilerek elektrik üretim desteği verileceğini anlattı.

Hastaların işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortama aktarımını sağlayarak teşhis ve tedavi noktasında gereksiz radyasyon alımının önüne geçmeyi ve yine bu sayede sağlık alanında önemli bir tasarruf sağlamayı hedeflediklerine de işaret eden Selçuk, "Sağlık hizmet sunucusu tarafından çekilen ve kaydedilen BT-MR görüntülerinin, internet aracılığıyla diğer sağlık hizmet sunucuları tarafından görüntülenmesini sağlayacak söz konusu uygulama ile birlikte görüntü ve tetkik maliyetinde yüzde 5 azalma öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Engelli Sağlık Kurulu raporlarında yaşanan sorunların giderilmesi ve engellilerin hak ettikleri sosyal desteğe daha etkin ulaşmasını sağlamak amacıyla engelli vatandaşların her bir işlem için ayrı ayrı rapor almasının da önüne geçmeye hedeflediklerini belirtti.

Bağ-Kur'lu sigortalılara sosyal güvenlik primlerini ödeme kolaylığı ve geçmiş hizmetlerini dondurarak sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı sağlayacaklarını ifade eden Selçuk, Temmuz ayı sonuna kadar talepte bulunanların prim borcuna bağlı olarak, geçmişe yönelik hizmetlerinin dondurularak, sağlık hizmetlerinin aktif hale getirileceğini vurguladı.

"Çoklu doğum yapan kadına destek verilecek"

Zehra Zümrüt Selçuk, çoklu doğum yaşayan ve beklenmedik harcamalar ile karşılaşan aileleri destekleyecek bir programı başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik 'Çoklu Doğum Yardımı Programını' hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede, çoklu doğum nedeniyle beklenmedik harcamalar ile karşılaşan muhtaç ailelere 0-2 yaş grubundaki çocukları için aylık 150 TL ödeme yapacağız.

Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlere erişim kolaylığı bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Bakanlığımızın sosyal hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla yeni Sosyal Hizmet Merkezleri açacağız."