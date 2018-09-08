Aile hekimliklerinde ‘check-up’ dönemi

Hastanelerde yaşanan hasta yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların sağlık kontrollerini düzenli yaptırmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı yeni bir hizmete imza attı. Aile sağlığı merkezlerinde bu yıl başlatılan risk tarama programı kapsamında, vatandaşların sağlık durumları hakkında muhtemel hastalıkları daha ortaya çıkmadan önlemek için check-up uygulaması devreye girdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu tarama programı sayesinde vatandaşlarımıza yaş, cinsiyet ve risk gruplarına göre check-up programlarında uygulanan kan basıncı, kan şekeri, kan kolesterol ve yağ düzeyleri, EKG yani kalp grafisi, idrar tahlilleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile kanser taraması hizmetlerini vereceğiz” dedi. 8 bine yakın aile sağlığı merkezinde 26 bine yaklaşan aile hekimi tarafından verilen bu hizmetten ücretsiz istifade edebilmek için internet üzerinden, 182 numaralı çağrı merkezini aramak veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden randevu almak yeterli.