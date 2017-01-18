Aile katliamını 5. ceset çözdü
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü katliamın izini süren polis, bir ceset daha buldu. Eczacı Hakan Kılıç’ın, babasıyla Aysel Aslan’ın evlenmesine karşı çıktığı için katliam yaptığı ve intihar ettiği ortaya çıktı.
- MUAMMER BAŞKAN
İzmir’in Buca İlçesi’nde öldürüldükten sonra yol kenarına atılan Hüseyin Tiryaki ile hamile eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan’ın infazından yasak aşk çıktı. Katliamın izini süren polis, çevredeki kamera kayıtlarından Hüseyin Tiryaki ile son görüşen kişinin 35 yaşındaki Hakan Kılıç olduğunu belirledi.
MADDİ DESTEK SAĞLADI
Araştırmalar Hakan Kılıç üzerinde yoğunlaştırıldı. Polis, katliamın bir numaralı şüphelisi olan Kılıç’ın evine gittiğinde cesetle karşılaştı. Eczacı Kılıç’ın tabancayla intihar ettiği belirlendi. Dedektifler yaptıkları soruşturmada vahşetin nedenini de çorap söküğü gibi ortaya çıkardı. Hüseyin Tiryaki’nin bir süre yanında çalıştığı Hakan Kılıç’ın, emekli öğretmen olan babasıyla, öldürdüğü Aysel Aslan’ın evlilik planlarına karşı çıktığı tespit edildi. Babasına da Aslan ailesine ekonomik olarak aşırı harcama yaptığı için kızan Hakan Kılıç’ın, ilk olarak sabah saatlerinde Hüseyin Tiryaki ile buluştuğu belirlendi.
3 KİŞİYE HİÇ ACIMADI
Tiryaki’yi Kaynaklar’a götüren Kılıç’ın burada cinayeti işledikten sonra bu kez Menderes Caddesi’ndeki eve geldiği, burada da 3 aylık hamile olan Fadime Tiryaki, ikinci eşi bir yıl önce ölen Aysel Aslan ile kızı Behiye Aslan’ı öldürdüğü saptandı. Öldürülen 4 kişi ile intihar eden Hakan Kılıç’ın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından dün akrabaları tarafından alınarak toprağa verildi.
KURTARAN STAJ
Hüseyin Tiryaki’nin üvey kardeşi olan lise öğrencisi Emre Can Aslan’ın (en sağda) katliamdan 1 saat önce İzmir Adalet Sarayı’na staja gittiği için ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Aslan, olup bitenlere inanamadığını söyledi.
Annesi ölünce bunalıma girdi
Dört kişiyi katleden Eczacı Hakan Kılıç’ın, dana önce yanında çalışan Hüseyin Tiryaki’yi ilaç dağıtımına gönderdiği, bu bahaneyle de buluştuktan sonra öldürdüğü anlaşıldı. Ailenin Kılıç’ı tanıdığı için kapıyı açıp içeri aldığı öğrenildi. Evinde intihar etmiş halde bulunan Kılıç’ın 4 yıl önce annesini trafik kazasında kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı, sık sık annesiyle ilgili halüsinasyonlarda gördüğü öne sürüldü. Adliyeye staja gittiği için hayatta kalan liseli Emrecan Tiryaki, “Hakan Kılıç ve babasıyla aile dostu gibiydik. Olayın evliliğe karşı çıkmayla bir bağılantısı olacağını sanmıyorum. Çünkü Hakan ve Hüseyin kardeşten öteye sırdaştılar” diye konuştu.
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