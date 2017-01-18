Aile katliamını 5. ceset çözdü

İzmir’in Buca İlçesi’nde öldürüldükten sonra yol kenarına atılan Hüseyin Tiryaki ile hamile eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan’ın infazından yasak aşk çıktı. Katliamın izini süren polis, çevredeki kamera kayıtlarından Hüseyin Tiryaki ile son görüşen kişinin 35 yaşındaki Hakan Kılıç olduğunu belirledi.

MADDİ DESTEK SAĞLADI

Araştırmalar Hakan Kılıç üzerinde yoğunlaştırıldı. Polis, katliamın bir numaralı şüphelisi olan Kılıç’ın evine gittiğinde cesetle karşılaştı. Eczacı Kılıç’ın tabancayla intihar ettiği belirlendi. Dedektifler yaptıkları soruşturmada vahşetin nedenini de çorap söküğü gibi ortaya çıkardı. Hüseyin Tiryaki’nin bir süre yanında çalıştığı Hakan Kılıç’ın, emekli öğretmen olan babasıyla, öldürdüğü Aysel Aslan’ın evlilik planlarına karşı çıktığı tespit edildi. Babasına da Aslan ailesine ekonomik olarak aşırı harcama yaptığı için kızan Hakan Kılıç’ın, ilk olarak sabah saatlerinde Hüseyin Tiryaki ile buluştuğu belirlendi.

3 KİŞİYE HİÇ ACIMADI

Tiryaki’yi Kaynaklar’a götüren Kılıç’ın burada cinayeti işledikten sonra bu kez Menderes Caddesi’ndeki eve geldiği, burada da 3 aylık hamile olan Fadime Tiryaki, ikinci eşi bir yıl önce ölen Aysel Aslan ile kızı Behiye Aslan’ı öldürdüğü saptandı. Öldürülen 4 kişi ile intihar eden Hakan Kılıç’ın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından dün akrabaları tarafından alınarak toprağa verildi.

KURTARAN STAJ

Hüseyin Tiryaki’nin üvey kardeşi olan lise öğrencisi Emre Can Aslan’ın (en sağda) katliamdan 1 saat önce İzmir Adalet Sarayı’na staja gittiği için ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Aslan, olup bitenlere inanamadığını söyledi.

Annesi ölünce bunalıma girdi