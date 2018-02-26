Aile olduk kazandık

Yeni filmleri ‘Ailecek Şaşkınız’ ile 2 Mart’ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan, sevilen ikili Ahmet Kural-Murat Cemcir sorularımızı yanıtladı.

- Hayırlı olsun yeni filminiz. Neler söylemek istersiniz?

Ahmet Kural: Vallahi ailecek heyecanlıyız. Yeni bir şey denedik daha önceki filmlerimizin yanı sıra senaryosuyla, oyuncularıyla, çok farklı bir film oldu. Merakla bekliyoruz.

KADINLAR ÇOK SEVECEK

- Ailecek Şaşkınız’ın farkı ne olacak?

Murat Cemcir: Daha önce yaptığımız filmlere benzemiyor. Aynı olan tek şey Ahmet’le biziz. Yine Anadolu mizahı ama şehirliyi oynuyoruz. Bir kent hikayesi. Bursa da geçiyor. Kadın seyircisinin çok seveceği, bir aile filmi oldu. İlk defa takım elbise giyiyoruz. Üzerimizde ya şalvar vardı, ya da atlet (Gülüyor). Özellikle filmin müzikleri çok güzel oldu. Ender Akay yaptı. Acapella Boğaziçi korosuyla beraber bir şarkı yaptık. Oyuncu kadrosunda bile daha önce beraber çalışmadığımız arkadaşlarımız var. Sinematografik olarak çok değerli bir durum komedisi denedik.

- Hikayesi etkileyecek o zaman?

Ahmet Kural: Evet. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir.

Murat Cemcir: Genç bir iş adamı, bir komiser kızı severse ne olur? Bir insanın değişimini göreceğiz. Kötüden nasıl iyiye gittiğini.

- Takım elbiseyle oynamak zorladı mı?

Murat Cemcir: Benim paça boyum daha kısa olduğu için zorlamadı (Gülüyor).

Ahmet Kural: Zorlamadı tam tersi rahatlattı. Güzel görünmek çok güzelmiş (Gülüyor). Diğer filmlerimize göre bu filmimize hazırlanma sürecimiz daha uzun sürdü. At binme, dayak, dövüş, aşçılık sahneleri için...

- Hangi sahnelerde zorlandınız?

Ahmet Kural: Dayak sahnelerinde biraz zorlandık aslında alıştık diyebilirim.

- Dublör kullandınız mı?

Ahmet Kural: Allah’ın yardımıyla güzel güzel üstesinden geldik. Aslında hepsinin dublörü vardı. Ambulans kapıda hazır bekliyordu.

- İzleyici ‘Ailecek Şaşkınız’ da ne bulacak?

Murat Cemcir: Aradığını bulacak. Bizimle ilgi beklentisi ne ise fazla fazla bulacak. Renkli bir dünya. Bizi daha önce görmediği tarzda göreceği için iyi gelecek seyirciye.

- Şaşalı bir zenginlik nasılmış?

A.K. : Böyle bir zenginlik değil de gönül zengini olmak isterdim. İlk defa zengini oynuyorum genelde orta direk bir kişiliği canlandırırdım. Ben çok rahat ettim. Hep zengin oynamak isterim. (Gülüyor)

Murat Cemcir: Akıl ve gönül zengini olmak isterim.

- Bir projeyi kabul etmenizdeki kriterler zaman içerisinde değişti mi?

Murat Cemcir: Figürasyon olarak başladım bu sektöre. İlk dönemlerde yapım şirketi, diğer oyuncular, senaryo, alacağımız ücrete göre bakıp karar veriyordum. Şimdi ise sevdiğim insanlarla çalışmayı tercih ediyorum.

Ahmet Kural: Film ya da dizi yapacaksak bir öncekinden daha iyi ve güzel olması gerekiyor ki üzerine koyalım diye düşünüyorum.

- Dizi çekmek istiyor musunuz?

Murat Cemcir: Evet istiyoruz, seyircimiz de çok istiyor. Planımız o yönde. Kardeş Payı’ndan sonra 3 sene geçti. Uzun bir ara verdik.

- Bu yolculuk neler öğretti size?

Murat Cemcir: İnsan tanımayı öğrendik. Aslında kendimizi tanımayı öğrendik. Bizim meslek öyle bir meslek ki oyunculuk, ne kadar kendinizi tanırsanız o kadar iyi oynayabilirsiniz.

- Drama çekmek ister misiniz?

Ahmet Kural: İleride isteriz. İlla ikimiz de aynı proje de yer alalım diye bir kriterimiz yok. Farklı yapımlarda da yer alabiliriz.

- İzleyici siz de en çok neyi sevdi?

Ahmet Kural: Samimiyet.

Murat Cemcir: Neden bu kadar sevdiniz? (Gülüyor) Samimiyet diyorum ben de. ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol’ bu kadar net. Bizim seyircimiz bu yani.

- Yakın dönemde çok fazla komedi filmleri çekiliyor…Neler söylemek istersiniz?

Murat Cemcir: Şöyle söylesem daha doğru olur. Müthiş bir şey. Arkadaşlarımızı sonuna kadar destekliyorum.Ne kadar fazla komedi filmi o kadar rahat o kadar mutlu bir toplum demek.

Ahmet Kural: Çok film çekilsin. Fakat niteliksiz filmleri görünce de üzülüyorum. Hoşuma gitmiyor. yapmak için yapılan film de çok.