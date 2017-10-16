Ailece HDP'ye oy verdik diyen CHP'li Özçelik Barzani'nin kanalında Türkiye'yi eleştirdi
CHP'de genel başkan yardımcılığı yapan Murat Özçelik, Rudaw'da ülkesini eleştirirken, referanduma saygı duyulması gerektiğini söyledi.
Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve Kemal Kılıçdaroğlu'na dış politikada fikir veren Murat Özçelik Barzani'nin kanalı Rudaw'a çıktı.
AİLECEK HDP'YE VERDİLER
7 Haziran seçimlerinden sonra ailecek HDP'ye oy verdiklerini açıklayan Özçelik, gelen tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kaldı. Halen CHP üyesi olan Murat Özçelik, düzenlediği sözde bağımsızlık referandumuyla Ortadoğu'da gerilimi yeniden artıran Barzani'nin kanalı Rudaw'a çıktı.
SÖZDE REFERANDUM YORUMU
Programda Türkiye'yi eleştiren Özçelik, düzenlenen sözde referandum hakkında "Referandum Kürt halkının iradesinin beyanıdır." diyerek saygı duyulması gerektiğini istedi. CHP'li Murat Özçelik, Türkiye ile İran arasında yaşanan yakınlaşmanın yanlış olduğunu iddia etti.
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