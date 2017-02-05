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Ailece Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar

FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretim üyesi,  eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

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Terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla  meslekten ihraç edilen öğretim üyesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a  kaçmaya çalışırken yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesinde yaptıkları kontrolde şüphe üzerine G.A'nın  kullandığı Otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan eski İstanbul Üniversitesi  Öğretim Üyesi E.Ö. eşi T.Ö. ve sürücü G.A. gözaltına alındı. Araçta bulunan  E.Ö'nün iki oğlu da yakınlarına teslim edilmek üzere Meriç İlçe Emniyet  Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Meral Özyurt ve Hakan Özyurt  adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Zanlıların yasadışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan E.Ö, TÖ. ve otomobil sürücüsü G.A, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet  Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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