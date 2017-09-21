Aileler şikayetçi olmayınca 2 yılda 5 kez serbest kaldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri 8 Eylül günü DEAŞ'a yönelik olarak 9 ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Polis operasyonda, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi sözde emiri olduğu ileri sürülen Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis zanlıları emniyete getirerek 12 gün boyunca sorguladı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Sözde emir olduğu ileri sürülen Mahmut Ö.'nün DEAŞ'a Yüreğir ilçesinde militan bulduğu, bunun karşılığında önce 7 bin, daha sonra ise 2 bin dolar ücret aldığı iddia edildi.

Zanlının DEAŞ'a kazandırıp Suriye ve Irak'a gönderdiği onlarca gencin bir daha dönmediği, ailelerin ise tehdit edildiği için şikayetçi olamadıkları iddia edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mahmut Ö. ve diğer 5 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

DAHA ÖNCE DE 4 KEZ ALINDI

Yapılan araştırmada Mahmut Ö.'nün daha önce de terörle mücadele ekiplerinin DEAŞ'a yönelik yaptığı 4 ayrı operasyonda DEAŞ'e elaman kazandırdığı ileri sürülerek gözaltına alındığı ve 3 kez adli kontrol şartıyla, 1 kez ise mahkemeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı. Zanlı 5. kez yine adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlının serbest kaldıktan sonra mahallede "Bizi polis gözaltına alsa da, bakın bir şey olmuyor yine serbest kaldık" dediği ileri sürüldü.