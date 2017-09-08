Ailesini katleden güvenlik görevlisi her yerde aranıyor

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sungu Beldesi'ne bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, akşam nöbetinden çıkan özel güvenlik görevlisi 33 yaşındaki evli ve 6 çocuk babası Mehmetcan Aykan, merkeze bağlı Sungu Beldesi'ndeki evine gitti. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada tabancasını çıkaran Aykan, önce 1,5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi Ayten'i vurdu. Ardından evinden çıkarak amcasının evine giden Mehmetcan Aykan; kız kardeşi Sultan, ağabeyinin eşi Vahide ve amcasının gelini Besra'ya rastgele ateş etti. Olayda yaralanan Musab ile Vahide Aykan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 kişi ise olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Ameliyata alınan yaralılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Öldürülen aile fertlerinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Jandarma geniş kapsamlı operasyon başlattı

Olayın ardından firar eden Aykan'ın bulunması için sabaha kadar operasyon yapan jandarma ekipleri, iz takip köpeği 'Hızar'la arama çalışması başlattı. Jandarma özel harekat timleri ve korucuların da katıldığı arama çalışmasında, kilometrelerce alan tarandı. Mısır tarlalarına giren ekipler, firari güvenlik görevlisinin bulunması için muhtemel alanları didik didik aradı.