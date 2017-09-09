Ailesini katleden özel güvenlik görevlisi yakalandı
Muş'ta ailesinden 5 kişiyi silahla öldüren özel güvenlik görevlisi yakalandı.
- İHA
Alınan bilgilere göre, Muş'ta iki gün önce akşam nöbetinden çıktıktan sonra 1,5 yaşındaki oğlu, eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinini öldürüp kayıplara karışan özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, Karaağaçlı beldesindeki bir evde sabaha karşı yakalandı. Aykan’ın jandarmaya götürüldüğü belirtildi.
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