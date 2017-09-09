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Ailesini katleden özel güvenlik görevlisi yakalandı

Muş'ta ailesinden 5 kişiyi silahla öldüren özel güvenlik görevlisi yakalandı.

  • İHA
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Alınan bilgilere göre, Muş'ta iki gün önce akşam nöbetinden çıktıktan sonra 1,5 yaşındaki oğlu, eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinini öldürüp kayıplara karışan özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, Karaağaçlı beldesindeki bir evde sabaha karşı yakalandı. Aykan’ın jandarmaya götürüldüğü belirtildi.

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