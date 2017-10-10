Ajan Topuz'un FETÖ'cülerin yurtdışına kaçışı için devreye girdiği tespit edildi

İstanbul Başsavcılığı'nca 17-25 Aralık dosyalarnını hazırlayan eski polis müdürleri ile ABD savcısı arasında köstebeklik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Savcılık Topuz'un dosyasını incelerken yeni bir bilgilye daha ulaştı.

KAÇAKLARIN İLK DURAĞI

Akşam'ın haberine göre: Kumpas dosyalarının kayıtlarının ABD'ye uçurulmasına aracılık eden Topuz, FETÖ'cü şüphelilerin de uğrak noktası çıktı. Firar etmek isteyen şüphelilerin vize için Topuz'a başvurduğu tespit edildi. Topuz, ABD'ye kaçan FETÖ'cülerle yakından ilgilendiği belirlendi. Topuz'un dosyasının derinleştiren savcılık, örgütle başka ne şekilde irtibatının olduğu hususlarını araşatırıyor.

KUMPASÇILARLA GEZMİŞ

Topuz tutuklu eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı için "Makamında birçok kez ziyaret ettim" demiş, aynı zamanda eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu'yla bir çok defa yurtdışına gittiklerini anlatmıştı.