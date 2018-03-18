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AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından, siyaset Akademisinde ikinci ders yapıldı

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Siyaset Akademisinin Düzce’deki dersleri devam ediyor. İkinci buluşmada Binali Kılıç ile Doç. Dr. Erdinç Yazıcı tarafından verildi.

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AK Parti Düzce Siyaset Akademisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın verdiği ilk dersin ardından ikinci haftada yeni isimlerle devam etti. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan ikinci buluşmaya Doç. Dr. Erdinç Yazıcı ile Binali Kılıç katıldı. 336 kaydın olduğu ve çevre illerden de katılımcıların olduğu Düzce Siyaset Akademisinin ilk dersini Doç. Dr. Erdinç Yazıcı ‘Yeni Nesil Siyasal İletişim’ konusuyla verdi. Siyasetin neden yapıldığını, amacının ve hedeflerini hem teorik hem de örneklerle anlatan Yazıcı, dersin sonunda soruları da cevapladı. 

İkinci dersi ise netvizyon kurucu başkanı ve yönetmen Binali Kılıç verdi. Slaytlar ve videolar eşliğinde özellikle İsrail ve bazı odakların algı operasyonlarını nasıl yaptığını gösteren Kılıç, katılımcılardan alkış aldı. 

 

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