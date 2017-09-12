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AK Parti Batman İl Başkanından "referanduma destek" iddiasına yalanlama

AK Parti Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, bazı internet haber sitelerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılması planlanan referanduma destek verdikleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Uçar, yazılı açıklamasında, "Bağımsızlık Referandumu Destekleme İnisiyatifi"nin kendilerine yapmış olduğu nezaket ziyareti sırasında yaptığı konuşmaların çarpıtılarak haberleştirildiğini belirtti.

Grubun ziyaretinin bazı internet haber sitelerinde haberleştirildiğini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık Referandumu Destekleme İnisiyatifi grubunun partimize yapmış olduğu ziyarette benimsemediğimiz ve söylemediğimiz bir ifadeyi kullanarak genel merkezimizin aksine ben ve bölge il başkanları da dahil edilerek IKBY'nin yapacağı bağımsızlık referandumunda 'Evet'i destekliyoruz' şeklinde bir haber yapılmıştır. Oysa ki Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bu konuda gerekli açıklamaları yapmaktadırlar. Genel Başkanımızın ve Başbakanımızın açıklamalarının arkasında olduğumuz gibi aksi bir görüşü ifade etmemiz söz konusu dahi edilemez."

 

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