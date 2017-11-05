AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş: Türkiye'nin kaderi de AK Parti'nin kaderi ile bir arada olacak

Ecertaş, Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti Çiftlikköy Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dünyada birçok Müslüman ülke olmasına rağmen, Türkiye'nin dünyadaki mazlumlara sahip çıktığını vurguladı.

Avrupa ülkelerinde hükümet kurma sıkıntılarının yaşandığına işaret eden Ecertaş, şunları kaydetti:

"Eğer ki AK Parti güçlü olursa, birlik ve beraberliğini, dinamizmini korursa bundan sonra Türkiye'nin kaderi de AK Parti'nin kaderi ile bir arada olacak. İnşallah biz güçlendikçe, biz büyüdükçe Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek. İşte denklemin burasında tekrar birleştirelim, Dünya mazlumlarının umudu olan Türkiye, Türkiye'nin umudu olan AK Parti. Peki AK Parti'nin umudu ve geleceği neresidir diye sorunca. Herhalde bütün milletvekillerimiz başkanlarımız diyecektir ki 'AK Parti'nin umudu geleceği gençliği'. Buralarda yapacağımız her bir çalışmayı biz dünya mazlumlarına umut olmaya bir tane kiremit taşımaya benzetiyoruz. O yüzden detaylıca çalışıyoruz."

Kongrede tek aday olan Serdar Kaya, Çiftlikköy Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar,AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve AK Parti Çiftlikköy İlçe Başkanı Feridun Ünlü ile partililer katıldı.