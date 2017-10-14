AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: Engellilerimiz için çok önemli düzenlemeler yaptık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, ''AK Parti iktidarları döneminde engellilerimiz için çok önemli düzenlemeler yaptık, çok ciddi bütçeler ayırdık." dedi.

Çalık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Habibe Çiftcioğlu Başer, İBB Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek, İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Yücel Yıldızhan ve beraberindekilerle Gayrettepe Metro İstasyonu'nda bulunan Turkcell Diyalog Müzesini ziyaret etti.

Çalık ve beraberindekiler burada bulunan Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog odalarına girerek engellilerle empati kurmaya çalıştı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Çalık, Türkiye'de 10 milyon civarından engelli bulunduğunu söyledi.

Sağlıklı olan bütün insanların yarın engelli olma ihtimali olduğunu belirten Çalık, ''Engellilerimizin ne yaşadıklarını, hangi duygularla hareket ettiklerini ve bunları sağlıklıyken hissetmek hepimizi için çok önemli. Bu onları anlamak adına, empati yapabilmemiz adına çok önemli.'' diye konuştu.

"İnşallah, engelsiz bir Türkiye inşa etmeye gayret ediyoruz"

Çalık, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde sağlıklı insanların bir gün engelli olabileceklerini düşünerek empati yapmak adına oluşturulan Turkcell Diyalog Müzesinin kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''AK Parti iktidarları döneminde engellilerimiz için çok önemli düzenlemeler yaptık, çok ciddi bütçeler ayırdık. 481 bin insanımıza evimizde bakıyoruz. Evde baktığımız engellilerimiz ile birlikte onlara sağladığımız istihdam, bizim içim çok önemli. Bugün gezmiş olduğumuz müzede de 30 tane işitme ve görme engelli kardeşimizi istihdam etmiş vaziyetteler. Engellilerle ilgili yapmış olduğumuz sosyal politikalarımız, 15 yıldır sunmuş olduğumuz imkanlar Avrupa ülkelerinde bile yok. Özellikle bundan sonra atılacak adımlar için de, cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Herkesin bu müzeye gelerek bu hissi tatması gerekir. Gözleri görürken kulakları işitirken, dili konuşurken buraları görmesi gerekir. Sonrasında da engellileri anlayabilmeleri gerekir. İnşallah, engelsiz bir Türkiye inşa etmeye gayret ediyoruz.''

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise müzeyi gezerken çok duygulandığını ve bambaşka bir dünyaya girdiği hissine kapıldığını ifade ederek, ''Her vatandaşımızın burayı görmesi gerekiyor, bu empatiyi kurabilmesi için. Biraz önce sessizlikte diyalog projesinin uygulandığı bir alana girdik. Dışarıda ne hissediyor engelli kardeşlerimiz, burayı görmeden bunu anlayamayız. Herkesin gelip görmesi gerekiyor burayı. Umarım insanlarımız burayı, tek tek gelip görürler, bu duyarlılığı gösterirler.'' diye konuştu.