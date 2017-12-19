AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'dan sert açıklama

Ünal, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal medyadaki bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın yerel halka karşı suç işlediğini iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşmasına ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, şunları kaydetti:

Hz. Peygamber'in yattığı mübarek topraklara düşman çizmesi değmesin, kutsal emanetlere namahrem eli sürülmesin, İslam sancağı Medine-i Münevvere gönderlerinden inmesin diye askerleriyle çekirge yiyerek savaşıp Medine Müdafası Destanı'nı yazan Çöl Kaplanı'dır Fahreddin Paşa. BAE Dışişleri Bakanının yaptığı çarpıtma, yalan, kin, nefret ve tarihe ihanet dolu paylaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu tarz paylaşımların ne milletimiz ne de bölge halkları nezdinde hiçbir değerinin ve karşılığının olmadığı bilinmelidir.

Ünal, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mazlumlara umut, huzura ve güvene teminat, vicdana, hakka, hukuka ve adalete ses olmaya devam edeceğini vurguladı.