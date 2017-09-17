AK Parti Genel Sekreteri Şahin: CHP'nin açılımı cumhuriyet düşmanlarını himaye partisi haline gelmiştir

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Daha önce bölücü terör örgütü elebaşının avukatlığını yapan bir milletvekilinin SİHA'larla teröristleri etkisiz hale getirmemizden rahatsızlık duyduğuna şahit olduk. CHP Genel Başkanı'nın da bu söylemlere sahip çıktığını görüyoruz. Peki kim bunlar, kime sahip çıkıyorlar, kime kol kanat geriyorlar? Bunlar vatan haini, bunlar terörist, devlet, millet cumhuriyet düşmanı. CHP'nin açılımı artık bugünden sonra cumhuriyet düşmanlarını himaye partisi haline gelmiştir." dedi.

Şahin, partisinin Sincan Spor Salonundaki ilçe kongresinde, AK Parti'nin belli bir bölgenin, grubun, zümrenin partisi olmadığını belirtti.

Tüm ülkenin partisi olan AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren ülkenin kronikleşen sorunlarının çözümü için harekete geçtiğini dile getiren Şahin, "Maalesef iktidarımızdan önceki on yılların, kayıp on yıllar olduğunu görüyoruz. Ülkemiz ne zaman bir kalkınma, gelişme, demokratikleşme hamlesi içine girse, siyaset dışı, antidemokratik vesayet odaklarının devreye girdiğini ve Türkiye'nin yolunu kestiğini, Türkiye'nin demokratik işleyişini kesintiye uğrattığını görüyoruz." diye konuştu.

Çok partili siyasi hayata geçilmesinin ardından 1950-1960 yılları arasını "beyaz, ak yıllar" olarak nitelendiren Şahin, söz konusu dönemde büyüme ve kalkınmaya yönelik önemli adımların atıldığını belirtti. Demokrat Parti döneminin 27 Mayıs'ta karanlık bir darbeyle sona erdirildiğini, dönemin başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiğini aktaran Şahin, "Bugün Adnan Menderes'in şehadetinin 56'ncı yıl dönümü. 16 Eylül de Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun şehadetinin yıl dönümüydü. Bu vatan evlatlarına, şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Onları darağacına gönderen karanlık isimleri bugün hiç kimse hatırlamıyor ancak 80 milyon bugün Adnan Menderes'e ve dava arkadaşlarına dua ediyor." dedi.

"Bizim tek bir gayemiz var"

Milletin hamuruyla yoğrulan AK Parti'nin bundan sonra da milletin değerlerinin temsilcisi olmaya devam edeceğini vurgulayan Şahin, "Bizim tek bir gayemiz var, ülkemizin her bir santimetrekaresinde huzuru, refahı, güvenliği tesis etmek, güçlendirmek ve kalıcı hale getirmek. Ekmeğimizi büyütmek ve bunun hakça paylaşımını sağlamak. Demokrasimizi, hukukumuzu daha da kurumsallaştırmak. Özgürlük alanlarını olabildiğince genişletmek." ifadelerini kullandı. Her zaman milletin gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yaptıklarına işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bizler siyasi bir yarış, siyasi bir rekabet içerisindeyiz ancak ana muhalefet partisinin siyasi bir organizasyon, yapı olmaktan çok uzaklaştığını görüyoruz. Nerede bir terörist, terör unsuru varsa kol kanat gerdiklerini, onların söylemlerine sahip çıktıklarını, onların tezlerine dört elle sarıldıklarını görüyoruz. Silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yürüttüğümüz terörle mücadelemizden rahatsızlık duyduklarını görüyoruz. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile kol kola girerek yürüyüşler gerçekleştirdiklerini görüyoruz. FETÖ'nün özellikle yurt dışındaki uzantılarının ilk önce dillendirdiği 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüyle ilgili 'kontrollü darbe' palavralarına sözcülük yaptıklarını görüyoruz. Nerede bir terörist cenazesi olsa orada bittiklerini görüyoruz.

Daha önce bölücü terör örgütü elebaşının avukatlığını yapan bir milletvekilinin SİHA'larla teröristleri etkisiz hale getirmemizden rahatsızlık duyduğuna şahit olduk. CHP Genel Başkanı'nın da bu söylemlere sahip çıktığını görüyoruz. Peki kim bunlar, kime sahip çıkıyorlar, kime kol kanat geriyorlar? Bunlar vatan haini, bunlar terörist, devlet, millet cumhuriyet düşmanı. CHP'nin açılımı artık bugünden sonra cumhuriyet düşmanlarını himaye partisi haline gelmiştir."

Şahin, 2019'daki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile yerel yönetim seçimlerine dikkati çekerek, "1919 nasıl bu toprakların kurtuluşu için hayati derecede öneme sahip bir yıl ise 1919'un yüzüncü yılı olan 2019 da ülkemiz ve insanlık çok önemli bir yıl olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajının sinevizyondan aktarıldığı kongrede, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı da okundu. Kongreye AK Parti milletvekilleri Ahmet Gündoğdu, Emrullah İşler ve Murat Alparslan'ın yanı sıra partililer ve davetliler katıldı.