AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü hayatını kaybetti

2014 yerel seçimlerinde AK Parti´den belediye meclis üyesi seçilen Hasan Ali Tütüncü, 2015´in Şubat ayından itibaren de AK Parti Giresun İl Başkanlığını yapıyordu. Giresunspor Kulübü 2'inci Başkanlığı görevini de yürüten Tütüncü, yaklaşık 15 aydır pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, evli ve 2 çocuk babası olan Tütüncü için sosyal medya hesabından, "Uzun süredir tedavi gören Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun" diye mesaj yazdı.