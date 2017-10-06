AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 1 TL'lik tazminat davası açacağız

AK Parti Grup Başbakanvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Meclisi Toplantısında yaşanan olaylara ilişkin partisinin Çanakkale Milletvekili Aynan Gider ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a 1 TL'lik tazminat davası açacaklarını bildirdi.

Turan, Mecliste yaptığı açıklamada, Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu arasında yaşanan tartışma dolayısıyla basının karşısına çıkmasından mahcubiyet duyduğunu belirtti.

Olayın kadına karşı şiddeti ve belediye meclis yönetimlerinin kendi iktidarlarında nasıl savrulduğunu göstermesi açısından büyük bir talihsizlik olduğuna değinen Turan, "bu terbiye dışı yaklaşımı kınamak için" açıklama yaptıklarını söyledi.

Çanakkale'nin mili şuurun başkenti ve Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı özel bir yer olduğunu aktaran Turan, bir huzur ve tarih kentinin böyle talihsiz bir olayla anılmasının mahcubiyet verici olduğuna işaret etti.

Turan, Gökhan'ın seçilmiş bir kadın üyeye karşı, en yüksek ses tonuyla, en ağır hakaretleri etmesini ve diğer belediye üyelerinin, "Başkan kendine gel, yaptığınız terbiye dışı" dememesi ve ortamı sakinleştirmemesinin en büyük talihsizlik olduğunun altını çizdi.

Gökhan'ın "bu fotoğrafının" hem Çanakkale'yi hem de kendilerini üzdüğünü belirten Turan, Gökhan'ın CHP'li olmasına rağmen HDP barajı geçtikten sonra pilav dağıttığını, Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerle kardeşlik protokolü yapıp "Ben o belediyelerin arkasındayım, kayyumun karşısındayım." dediğini ve AK Parti Kadın Kolları üyelerini sahilde lokma dağıtırken zabıtalarca engellendiğini anlattı.

Bunun son olmasını ümit ettiklerini aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Ancak son olmayacak korkumuzu da ifade etmek isterim. Artık Sayın Başkan, Çanakkale'ye, Çanakkale CHP teşkilatına da kamuoyuna da Türkiye'ye de yük olmaya başlamıştır. Öncelikle CHP Genel Merkez yönetiminin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda hassas olmasını talep ediyorum. Çünkü bu kadına karşı, seçilmişe karşı şiddettir. Bırakın belediye başkanını hiçbir dernek, vakıf veya ortamda olmaması gereken bir görüntüdür. Bu görüntüyü CHP'nin de taşımayacağını düşünüyorum. Onun için CHP Genel Başkanı başta olmak üzere illgililerin bu konuda adım atmasını ümit ediyorum."

Bülent Turan, her türlü konuda basın açıklaması yapan kadın derneklerinin sessiz kalmasının da kendilerini üzdüğünü vurgulayarak, "Olayı bir AK Parti'li belediye başkanı yapsa, hangi kadın dernekleri ayağa kalkacaksa aynı derneklerden ideolojisiz, partisiz meseleye yaklaşmasını ve kadına karşı şiddete 'dur' demesini talep ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Çanakkale'ye yük olan, şehrin imajını bozan, huzur kenti, tarih kenti Çanakkale'ye her gün talihsiz bir olay yaşatan" Gökhan'a karşı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte 1 liralık tazminat davası açmayı bir görev bildiklerini ifade etti.

Turan, CHP'nin kadın milletvekillerinin de meseleye el koymasını, olaya hassasiyet göstermesini istedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de Belediye Başkanı Gökhan'ın kişisel ya da parti içinde yaşadığı problemlerden kaynaklanan ruhsal durumunu toplantıda açığa çıkardığını belirterek, olayı kınadıklarını ve Türkiye önünde özür dilenmesini istedi.

- "Üsttenci bakış"

Gökhan'ın "Burada biz iktidarız." dediğini anımsatan Gider, "Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devletttir. Bu memleketin iktidarı tekdir. Hiç kimse özdenetim derdine falan düşmesin. Orası belediye meclisidir. Belediyeyi muhakkak ki belediye başkanı yönetir ama 'biz burada iktidarız, burada bizim dediğimiz olur' tavrı jakoben, üsttenci bir bakıştır, ne Çanakkale'ye ne de Türkiye'nin herhangi bir beldesine yakışmayan bir bakıştır." dedi.

Gökhan'ın üslubuna aynı şekilde cevap vermeyen belediye meclis üyelerini tebrik eden Gider, Gökhan'ı insan ve kadın haklarına daha saygılı bir belediye başkanı olmaya davet etti.