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AK Parti İcraat Reklamları

AK Parti’den; vergi yapılandırmasından, imar barışına, bayram ikramiyesinden, yerli otomobile, şaşırtıcı icraat duyuruları!

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AK Parti, seçim beyannamesinde yer alan icraatlarını, bu seçimde farklı bir yoldan da duyuruyor.

İnternet kullanıcıları; gündem ve ihtiyaçları ile alakalı yaptığı aramaların sonuçlarında AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan icraatleri ile karşılaştı.

Otomobil kredisi arayan kullanıcılara yerli otomobil müjdesi, uçak bileti arayanlara 3. Havalimanı, iş ilanı, işsizlik maaşı ile ilgili arama yapan kullanıcılara “Uzmanlaştırılmış Meslek Edinme Merkezi”, sgk, emekli maaşı gibi aramalarda ise  emeklilere verilecek 1.000 TL bayram ikramiyesini duyurdu.

AK Parti’nin icraatleri ile ilgili diğer reklamlar ise şöyle;

 

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