AK Parti İl Başkanlığı için 3 kişi Genel Merkeze çağırıldı

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bir ay önce İl Başkanı Mustafa Kendirlinin görevini bırakması ve kongreye yeni il başkanının götürmesi çağrısı üzerine parti Kırşehir teşkilatına yapılan 35 müracaatın ardından 3 kişinin AK Parti Genel Merkezine çağırıldığı öğrenildi.

AK Parti Genel Merkezine 35 aday içerisinden Bilgehan Altaş, İl Genel Meclis Üyesi Barbaros Dulkadiroğlu ve AK Parti eski milletvekili Muzaffer Arslan görüşme yapılmak üzere Genel Merkeze çağırıldı.