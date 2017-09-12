AK Parti İl Başkanlığı için 3 kişi Genel Merkeze çağırıldı
AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirlinin görevi bırakmasının ardından İl Başkanlığı görevi için 3 kişi AK Parti Genel Merkezine çağırıldı.
- İHA
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bir ay önce İl Başkanı Mustafa Kendirlinin görevini bırakması ve kongreye yeni il başkanının götürmesi çağrısı üzerine parti Kırşehir teşkilatına yapılan 35 müracaatın ardından 3 kişinin AK Parti Genel Merkezine çağırıldığı öğrenildi.
AK Parti Genel Merkezine 35 aday içerisinden Bilgehan Altaş, İl Genel Meclis Üyesi Barbaros Dulkadiroğlu ve AK Parti eski milletvekili Muzaffer Arslan görüşme yapılmak üzere Genel Merkeze çağırıldı.
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