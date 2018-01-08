AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk: FETÖ sanıklarının tahliye kararları milletin vicdanını yaralamaktadır

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda devam ediyor.

Duruşmayı izleyen bazı AK Parti milletvekilleri, verilen arada basın açıklaması yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, milletvekilleri ve İstanbul'un değişik yerlerinden vatandaşlarla beraber, şehit ailelerine ve gazilere destek olmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını izlemeye geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Benli, şöyle devam etti:

"Darbeciler ne kadar büyük bir suç işlemiş olurlarsa olsunlar hele ki Şehitler Köprüsü'nde bizatihi tankla orada bulunan vatandaşın üzerine ateş etmiş olsalar da yargılanma hakları var. Şu an savunmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu davada yaklaşık bir ay boyunca sanıkların savunmaları alınacak."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe girişimi sırasında onlarca insanın hayatını kaybettiğini ve onlarcasının gazi olduğunu ifade eden Benli, "Biz isterdik ki (sanıklar) vicdanen az da olsa bir pişmanlık göstersinler, "evet o gün biz bunu gerçekleştirdik çok pişmanız şehit ailelerimizin annelerinin babalarının yüzüne baktığımızda vicdan azabı duyuyoruz. Biz bu ülkeye bu kadar büyük bir kötülük yapmak istememiştik" demelerini beklerdik. Maalesef duruşmada bu duyguya çok fazla sahip olamıyoruz. (Vatandaşların) Türkiye'nin darbe davalarını izlemeleri, bundan sonra asla ve katiyen darbecilere müsaade etmemek açısından çok değerlidir. O yüzden ben burada bulunmayı çok önemsiyorum. Özellikle İstanbul'un değişik yerlerinden gelen vatandaşlarımıza, gazilerimize ve şehit ailelerimize destek oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.

'Tahliye kararları milletin vicdanını yaralamaktadır'

AK Parti İstanbul Milletvekilli Metin Külünk de yargıya güvendiklerini belirterek, ancak son aylarda bazı FETÖ sanıklarının tahliye edilmesini eleştirdi.

Külünk, şöyle devam etti:

"Elbette adaletin tecelli edeceğinden hiç şüphemiz yok. İşte bakınız yakın zamanda bir tanesi tahliye edilmiş ki bu ismin Türkiye'de bu örgütün piramitlerinin en zirvesinde olduğu bilinen bir adamın tahliye edilmesi, arkasından tutuklanması doğal olarak sorular sordurmaktadır. Bu tahliyelerin anlaşılmasındaki güçlük şudur: Örgütün dışarıdaki elemanlarının derlenip toparlanıp, Türkiye'yi Erdoğansızlaştırma operasyonuna hız vermelerine dair moral değeri katmaktadır. Oysa sanıkların yargılandıkları maddelere bakıyoruz. Müebbet ile yargılanıyor, 30 yıl, 15 yılla yargılanıyor ama altı ayda tahliye ediliyor. Hayrola itirafçı mı oldular? İtirafçı oldularsa sahici itirafçı mı oldular yoksa yalancı itirafçı mı oldular? Davaların seyrini değiştirmek için mi adım atıyorlar? Milletimize sesleniyorum. Bu örgüt ile mücadelede kararlı ve inatçı olmamız gerekiyor. Oldu bittiye getirerek bir şeylerden geri duramayız. Bu örgütün dışarıdaki ve yurt dışındaki ittifakları üzerinden tek hedefleri var. Erdoğansız AK Parti'yi teslim alarak Türkiye'yi istedikleri noktaya getirmek istiyorlar.''

"Sanıklar tamamen bir senaryoyu oynuyorlar"

AK Parti İstanbul Milletvekilli Yıldız Seferinoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını izlediklerini belirterek, "(Sanıklar) Tamamen bir senaryoyu oynuyorlar. En ufak pişmanlık duygularının olmadıklarını görüyoruz. Asla inandırıcı bir savunma yapmadıklarını biz hukukçular olarak görebiliyoruz. Yanımızda şehit babası var. Babalarımıza ve milletimize destek anlamında bu davaları sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekilli Ekrem Erdem de FETÖ davalarını yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Şehit ailelerimizin yanında ve vatandaşlarımızla beraber davaları izlemeye çalışıyoruz. İnşallah burada halkımızın milletimizin beklediği adil netice alınacak." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekilli İsmet Uçma da şehit yakınları ve gazilerle Silivri'ye geldiklerini bildirerek, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız hükümetimiz ve milletvekillerimizin yanı sıra teşkilatlarımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminin çok yakın takipçileridir." ifadelerini kullandı.