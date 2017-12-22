AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk: Tipik bir FETÖ kurgusu

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Külünk, Almanya'da birilerinin FETÖ ve PKK ağzıyla iş yaptığını belirterek, “Metin Külünk Almanya'da huzuru bozan, güvenliği tehdit eden kişi ilan ediliyor. Tipik bir FETÖ kurgusu. Kumpas, iftira ve suç uydurma noktasında uzman olan ve kaçak durumdaki hainlerin, Almanya'da hangi işlerde istihdam edildiği ortaya çıkmış oluyor. Sanki bir iş birliği, bir dayanışma varmışçasına, ABD ve Almanya'da kurgulanan iftira ve karalama kampanyalarına hemen Türkiye'de CHP ve HDP'den bazı isimler sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Külünk, şunları kaydetti:

“15 Temmuz'da Türkiye'yi teslim alamayıp, bu çabalarının bir devamı olan ABD'deki Sarraf davasından ve Avrupa versiyonu olarak Almanya'da şahsım üzerinden yürütülen iftira kampanyasından Türkiye'de iktidar elde etmek isteyenler yanlış yoldalar. Cumhuriyete inanıyorsanız, 'Atatürkçüyüm' diyorsanız, demokrasiye inanıyorsanız, iktidarı milletten bekleyecek, milletten talep edeceksiniz. Başkalarının pişirdiği yemekten size fayda gelmez.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın ‘Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile yanında olmayacağız’ açıklamasına Külünk, şu cevabı verdi:

“İktidar acziyeti içerisinde, tek parti döneminden itibaren millete rağmenciliğiyle kendini ifade etmiş bir partiden, Türkiye'yi 'Amerika'nın mandası görelim' davetini yapmış bir akıldan, milletin iktidarına karşı ve bu ülkede başarılmış bütün güzelliklere karşı ve bu hareketin liderine karşı bu cümleden başka bir şey beklemek mümkün değil."