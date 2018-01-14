AK Parti kongresinde 360 derece ile görüntü alabilen kamera kullanıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında 360 derece ile görüntü alabilen kamera kullanıldı.
AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi Rıza Kayaalp Spor Salon'unda gerçekleştirildi. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada bir görüntü dikkat çekti.
360 DERECE GÖRÜNTÜ ALABİLEN KAMERA
Kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı platformun yanına yerleştirilen 360 derece açıyla salondan görüntü alabilen özel güvenlik kamerası kullanıldı.
İLK KEZ KULLANILDI
Salondan görüntü alan kameranın bugünkü kongrede ilk kez kullanıldığı belirtildi. [Kaynak: Habertürk]
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