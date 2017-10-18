AK Parti Mersin milletvekilleri, yaralı polisleri ziyaret etti

AK Parti Mersin milletvekilleri, polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

AK Partili milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, saldırıda yaralanan polisleri, tedavi gördükleri Mersin Şehir Hastanesinde ziyaret ederek, durumları hakkında hastanenin yöneticisi ve başhekimi Recep Aydın'dan bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de eşlik ettiği heyet, yaralılara ve yakınlarına acil şifalar diledi.

Tezcan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM'deki sürdürdükleri yasama çalışmaları sırasında saldırıyı duyduklarını, ardından da hemen kente geldiklerini söyledi.

Tezcan: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Saldırının, polisleri taşıyan servis aracının merkez Yenişehir ilçesinde geçişi sırasında meydana geldiğini hatırlatan Tezcan, "Bu alçak, hain, kalleşçe saldırıyı TBMM milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri olarak kınıyoruz. Huzur kenti olan Mersin'de maalesef böyle bir olayı yaşamaktan dolayı da çok üzüntü duyduk." dedi.

Tezcan, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onlarca vatandaşımız ve polis kardeşimiz yaralandı. Sayılar değişebiliyor ama resmi rakamları yetkililer vereceklerdir. Biz de bugün hastanelerimizde tedavi gören polislerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu anlamda Valiliğimize, Emniyet Müdürlüğümüze, polis kardeşlerimizin ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onların yanındayız ve beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Bu alçak terör saldırısı, her kim yapmışsa, nereden gelmişse, nihayetinde Emniyet Müdürlüğümüz kimlerin yaptığını bulacak, ortaya çıkaracak inşallah. Mersin bir huzur kenti, kimsenin bunu bozmaya hakkı yok. Mersin, küçük bir Türkiye. Burada Türk, Yörük, Kürt, Laz, Çerkez bütün vatadaşlarımız bir ve beraber yaşıyorlar, hep birlikte, el ele vererek. Bu terör saldırısını kınıyor, lanetliyoruz. Bunun üstesinden de geleceğiz."

Heyet, Mersin Şehir Hastanesinin ardından yaralıların sevk edildiği kentteki diğer hastaneleri de ziyaret etti.