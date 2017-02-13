AK Parti milletvekilinin yeğeni El Bab'da şehit oldu
El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Teğmen Yayla'nın cenazesi memleketi Giresun'a getirildi. Şehit Yayla'nın, AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ün yeğeni olduğu öğrenildi. Öztürk, 'Öz yeğenimden de öte yeğenim ama genç bir kardeşimiz dolayısıyla biz bir aileyiz ailemizin genç evladı' dedi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesi memleketi Giresun'a getirildi.
Bekar ve 25 yaşında olan şehit Teğmen Yayla'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep'ten askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanı'na getirildi. Burada Yayla, askeri törenle karşılandı.
Aynı uçakla gelen şehidin emekli polis memuru babası Etem ve annesi Hülya Yayla'yı, havaalanında bekleyen yakınları teselli etti. Daha sonra şehidin naaşı Görele Devlet Hastanesi morguna götürülmek üzere konvoy eşliğinde yola çıkarıldı.
Şehidin naaşı, yarın Görele ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Çanakçı ilçesindeki aile kabristanlığında defnedilecek.
Yeğenim Teğmen Furkan Yayla El- Bab'ta şehit olmuştur. Aziz şehidimize ve tüm şehitlerimize rahmetler, milletimize sabırlar dilerim. pic.twitter.com/OkHnS3a4O2— Cemal Öztürk (@mvozturk) 12 Şubat 2017
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