AK Parti milletvekilinin yeğeni El Bab'da şehit oldu El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Teğmen Yayla'nın cenazesi memleketi Giresun'a getirildi. Şehit Yayla'nın, AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ün yeğeni olduğu öğrenildi. Öztürk, 'Öz yeğenimden de öte yeğenim ama genç bir kardeşimiz dolayısıyla biz bir aileyiz ailemizin genç evladı' dedi.