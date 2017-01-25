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AK Parti MKYK toplantýsý sona erdi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantýsý sona erdi.

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Genel Baþkan ve Baþbakan Binali Yýldýrým baþkanlýðýnda, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleþen toplantý, 3 saat 45 dakika sürdü.

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