AK Parti MKYK toplantýsý sona erdi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantýsý sona erdi.
Genel Baþkan ve Baþbakan Binali Yýldýrým baþkanlýðýnda, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleþen toplantý, 3 saat 45 dakika sürdü.
Genel Baþkan ve Baþbakan Binali Yýldýrým baþkanlýðýnda, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleþen toplantý, 3 saat 45 dakika sürdü.
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