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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

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AK Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 25 dakika sürdü.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başlayan toplantı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında sürdü.

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