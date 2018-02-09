AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
- AA
AK Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 25 dakika sürdü.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başlayan toplantı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabulünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında sürdü.
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